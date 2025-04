Em comunicado, a organização adianta que a quarta edição do festival da ilha do Pico, que vai contar com o músico, ator e realizador Zeca Medeiros como padrinho, procura oferecer uma “experiência única que combina música, arte, bem-estar e contacto com a natureza”.

“A programação diversificada do festival inclui atividades como a subida à montanha do Pico, observação de baleias e golfinhos, experiências de mergulho, trilhos pedestres, sessões de yoga, meditação e massagens terapêuticas”, lê-se na nota de imprensa.

O Pico Zen vai acontecer no Parque de Campismo da Furna, no concelho de São Roque do Pico, sob a direção de Luís Bidarra e Ana Paim, e inclui palestras e oficinas de arte e dança.

A programação contempla também passeios de barco, trilhos pedestres, observação de baleias, atividades de mergulho, sessões de yoga, refeições comunitárias e experiências de meditação.

“Estas iniciativas visam promover o equilíbrio entre corpo e mente, incentivando um estilo de vida saudável e consciente”, salienta a organização.

No dia 25 haverá a subida noturna à montanha do Pico, o ponto mais alto do país, e um concerto de Zeca Medeiros para celebrar a Revolução dos Cravos.

“O renomado artista açoriano estará em palco no dia 25 de abril, acompanhado pelas Línguas de Fogo, num concerto homenagem a Natália Correia, figura incontornável da cultura açoriana. A atuação promete celebrar a liberdade através da música, numa data simbólica para Portugal”, adiantam os promotores do Pico Zen.

Os bilhetes já estão à venda no sítio do festival na Internet com preços diferentes conforme as atividades.