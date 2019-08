"Lamentamos que uma série de contratempos tenham tornado impossível organizar o festival que imaginámos", disse em comunicado o produtor Michael Lang, cofundador do primeiro Woodstock.

A 25 de julho, os organizadores haviam anunciado que o evento seria realizado em Columbia, Maryland, depois de ter sido negada em repetidas ocasiões a autorização para que decorresse em Vernon, no norte do estado de Nova Iorque.

O primeiro lugar escolhido tinha sido Watkins Glen, no estado de Nova Iorque, a 230 quilómetros do local original, situado em Bethel, no extremo sudoeste do estado. Mas não tinha espaço suficiente para a ambição dos organizadores, que anunciaram 150 mil espectadores.