O programa do 30.º Festival Sete Sóis Sete Luas, que abrange pela segunda vez o município do Sabugal, no distrito da Guarda, inclui concertos, teatro de rua, laboratórios musicais e uma residência artística de ‘street art’, entre outras iniciativas.

Segundo a autarquia do Sabugal, o festival internacional “é um projeto promovido por uma rede cultural composta por 30 cidades, entre as quais o Sabugal, de 13 países (Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Israel, Itália, Marrocos, Portugal, Tunísia e Turquia)”.

O Festival Sete Sóis Sete Luas começa no dia 23 de julho, com um concerto de 7Sóis Tarrafal Orkestra (Cabo Verde), pelas 21h30, no Jardim do Auditório Municipal.

Nos dias 30 (rua 5 de Outubro, 21h30) e 31 (Largo da Fonte, 21h30) é a vez da cidade do Sabugal acolher o espetáculo de teatro de rua Deabru Beltzak (País Basco).

Segundo o programa, no dia 10 agosto, o Largo da Fonte, recebe, pelas 21h30, um concerto de Med7 Sóis Orkestra (Mediterrâneo).

O evento prossegue com espetáculos da Sociedade Filarmónica Bendadense e Jean-Marie Frédéric (França), no dia 2 de setembro (19h00, na aldeia de Bendada) e 3 de setembro (21h30, no castelo do Sabugal).

No dia 10 de novembro, pelas 21h30, o Auditório Municipal do Sabugal recebe um espetáculo da bailarina de flamenco Ana González (Andaluzia) e no último dia, 26 de novembro, pelas 21h30, no Auditório Municipal, realiza-se um concerto de Korrontzi (País Basco).

Ainda no âmbito da programação, vai ser inaugurado um mural do ‘street artist’ SEPT (29 de julho, às 18h00), será realizado um ‘workshop’ de flamenco (9 novembro, entre as 18h00 e as 21h00) e haverá uma ‘masterclass’ de acordeão diatónico (26 de novembro, das 16h00 às 18h00).

O vereador com o pelouro da cultura na autarquia do Sabugal, Amadeu Neves, disse hoje à agência Lusa que o festival representa um investimento de 40 mil euros e disponibiliza espetáculos com entrada livre.

Segundo Amadeu Neves, as expectativas em relação à adesão do público "são altas”, porque, devido à pandemia, “as pessoas estão ávidas de cultura e de entretenimento”, como tem sido verificado em outros eventos municipais já realizados.

Por outro lado, “como é um projeto em rede”, o autarca disse esperar que pessoas de outras cidades envolvidas possam visitar o Sabugal nos dias das iniciativas que estão programadas.

O Festival Sete Sóis Sete Luas tem como principais objetivos “o diálogo intercultural, a mobilidade dos artistas dos países que integram a rede e a criação de formas originais de produção artística, com a participação dos criadores vindos dos diferentes países”.

O município do Sabugal surge integrado no evento no âmbito do acordo de cooperação e de geminação com o município de Ribeira Grande (Cabo Verde), celebrado em 2015, e da assinatura de um protocolo de colaboração com a Associação Sete Sóis Sete Luas, que organiza o festival cultural.