O Festival Sete Sóis Sete Luas, evento representativo da cultura luso-mediterrânica, regressa a Castelo Branco com a realização de dois concertos e dois espetáculos, entre o dia 24 e o dia 14 de agosto.

A 33.ª edição do festival arranca no dia 24, na alcáçova do castelo de Castelo Branco, com um concerto de Ambrogio Sparagna, representante da música popular italiana.

Segue-se, no dia 31, o concerto de Teo Collori, na Praça Manuel Cargaleiro.

Esloveno, este guitarrista apresenta um projeto desenvolvido especialmente para este festival, combinando diferentes linguagens musicais e juntando em palco um grupo internacional de músicos.

Em 13 de agosto, no Monte do Índio, realiza-se um espetáculo visual e acrobático do coletivo catalão Nom Provisional.

Joan Pallàs e Eva Camps criam uma performance marcada pelo humor, pela poesia e pela surpresa, numa composição que junta perca chinesa, bicicleta acrobática e cenografias inesperadas.

O festival encerra em 14 de agosto, no Monte do Índio, dia em que sobe à cena La Banda de Otro, um coletivo andaluz que reinventa o universo do rodeo através de malabarismo, comédia física e criatividade cénica.

Os espetáculos estão todos agendados para iniciarem às 21h45 e a entrada é gratuita.

O festival Sete Sóis Sete Luas foi criado em 1993 e é atualmente um projeto promovido por uma rede cultural composta por 30 cidades de nove países diferentes: Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Luxemburgo, Marrocos, Portugal, Espanha e Tunísia.

O Sete Sóis Sete Luas, que celebra este ano a 33.ª edição, desenvolve os seus projetos principalmente na área da música popular, étnica, tradicional e das artes plásticas, envolvendo sempre personalidades importantes das culturas europeia e mediterrânica.