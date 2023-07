Promovido por uma rede cultural que une 30 cidades de 12 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono - Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Marrocos, Portugal, Tunísia e Turquia -, o festival tem em Pombal uma das cidades portuguesas há mais tempo vinculadas ao projeto, desde 2015.

Incentivando o diálogo intercultural e o intercâmbio de artistas, o Sete Sóis Sete Luas aposta numa programação assente na música popular contemporânea e nas artes plásticas.

Em Pombal, o arranque será com o 7 Luas 23 Med Ensemble. Formado por seis músicos de Cabo Verde, Espanha, França, Itália e Portugal, o projeto criado para o festival atua na Praça Marquês de Pombal a partir das 22:00 de quinta-feira.

A programação prossegue em agosto, com concerto no dia 05 da Tarrafal 7Sóis Orkestra, que junta quatro músicos e uma bailarina da cidade do Tarrafal, que vão representar a cultura tradicional da Ilha de Santiago, de Cabo Verde.

Em 12 de agosto, Pombal recebe La Réunion Kreol 7S7L Band, inspirada nas culturas do Índico, enquanto em 18 de agosto é a vez do circo acrobático da Andaluzia se mostrar a Pombal, no espetáculo do Truca Circus.

A música do sul de Itália também está presente nesta edição, através do Loccisano-Corapi Quartet, que promete energia, canto, bailes, percussão, instrumentos de sopro e a “chitarra batente”, uma guitarra barroca italiana.

De Malta viaja até Pombal o grupo Manatapu, para mostrar no dia 26 de agosto uma mistura de folk, rock, funk, blues, hip-hop e música popular.

Em setembro, Sete Sóis Sete Luas reservou para o dia 01 a atuação da companhia de circo-teatro de Bilbao, Orain-Bi. No dia 02, o festival despede-se de Pombal com a Med Luso 7Sóis Band, formada por seis músicos do Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal.

As atividades previstas incluem também três concertos em lares do concelho de Pombal e a criação de uma obra de arte urbana, a cargo do artista e ilustrador luxemburguês Alain Welter.

Segundo a informação divulgada pelo município, os espetáculos repartem-se pela Praça Marquês de Pombal e Jardim do Cardal, com gratuita.