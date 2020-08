No ano do centenário de Amália Rodrigues, o fado também está presente no SomSabor. O festival de verão do Espaço Espelho D’Água arranca no dia 4 de setembro e o evento também oferece um jantar (incluído na compra do bilhete).

A Mesa de Frades é um dos principais sítios do tradicional estilo em Lisboa, tornando-se em poucos anos um local de culto dos admiradores do novo e do velho fado. A casa, por onde passaram nomes como Carminho, fechou devido à pandemia e ainda não tem data para reabrir.

O espaço foi transportado para o Espelho D’Água e tem contado com atuações de vários artistas, como João Braga, Ana Sofia Varela, Joana Amendoeira, Teresinha Landeiro, Rão Kyao, Tânia Oleiro, Rodrigo Rebelo de Andrade e Beatriz Felício.

O SomSabor estreou-se em julho de forma com nomes da música, literatura e gastronomia, como Yamandu Costa, Paulo Flores, Gonçalo Sousa, José Eduardo Agualusa, Antonio Queiroz Pinto, José Júlio Vintém, Mário Rolando, Pedro Monteiro, Tiago Cruz, Bernardo Agrela, entre outros, no Espaço Espelho D’Água. O projecto dinamiza setores da economia nacional que têm sofrido um forte impacto negativo nas suas atividades devido à pandemia de COVID-19, ao oferecer, em segurança e seguindo as medidas recomendadas pela DGS, experiências gastronómicas e culturais de elevada qualidade.

Também estão programados para se apresentar no festival Tcheka, Mário Laginha, Elida Almeida, Domenico Lancellotti, Bena Lobo, Maria João, Toty Sa'Med, Paulo Flores entre outros. Ainda passarão pela cozinha do Espaço Espelho D’Água, a fazer uma parceria com o chef residente, Rui Araújo, os chefs Rodrigo Madeira, Leonor Godinho, Leandro Araújo, Mariana Cardoso e Pedro Coelho.

No dia 4 de setembro Rão Kyao, Teresinha Landeiro, Rodrigo Rebelo de Andrade e Beatriz Felício vão passar pelo evento.