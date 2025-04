O concerto de Teresinha Landeiro no CCB acontece no âmbito do ciclo “Há Fado no Cais”, numa parceria com o Museu do Fado e a EGECAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa.

Teresinha Landeiro, de 29 anos, editou no ano passado o álbum “Para dançar e para chorar”, que descreveu à Lusa como uma viagem através das novas sonoridades com que se foi cruzando e que representou um desafio ao cantar composições de outros autores.

No terceiro álbum, Teresinha Landeiro é acompanhada em todos os temas pelos músicos Pedro de Castro, na guitarra portuguesa, André Ramos, na viola, Francisco Gaspar, na viola baixo, aos quais se junta, pontualmente, André Santos, na braguinha e guitarra elétrica.

Entre os autores que criaram temas para “Para dançar e não chorar” estão Milhanas, Beatriz Pessoa, Jorge Cruz, Maro e Mário Laginha.

Já este ano, Teresinha Landeiro editou uma versão ‘deluxe’ do álbum, que inclui novas versões de “Visita Inesperada”, que conta com a participação do músico brasileiro Jota.pê, e “Aurora”, num dueto com António Zambujo.

Teresinha Landeiro cantou pela primeira vez em público aos 12 anos, na casa de fados Bacalhau de Molho, atual Casa de Linhares. Aos 16 anos começou a cantar noutra casa do bairro lisboeta de Alfama, Mesa de Frades, do músico Pedro de Castro.

Em 2018, dez anos depois de se ter apresentado na Grande Noite do Fado de Lisboa, editou o primeiro álbum, “Namoro”.