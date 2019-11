Até 01 de dezembro, o certame apresentará 20 espetáculos, nove em estreia absoluta, e dará carta-branca a Paulo Furtado para celebrar a cinematografia nacional do século XXI, segundo a programação.

Durante um mês, 15 espaços culturais da capital vão acolher os espetáculos de dança, teatro, vídeo, música, documentário, filme e performance deste festival fundado por António Câmara Manuel.

"Home is where your heart is" é o resultado de uma encomenda do Drumming GP ao compositor Vasco Mendonça, partindo de uma passagem de "Molloy", de Samuel Beckett, e explora a música realizada com a voz, o corpo e objetos do quotidiano, "numa corrente de consciência que percorre temas como o medo, o ativismo, e a violência".

No sábado, 02 de novembro, às 21:30, também em estreia nacional, está prevista a performance "See that my grave is kept clean", da coreógrafa suíça Adaline Anobile, no CAL/Primeiros Sintomas.