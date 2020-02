A exposição “Epicentro: Milagre” estará patente de 29 de março a 28 de junho no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, assinalando, também, o quinto aniversário do espaço, e conta com obras de Berru, Francisco Lacerda, João Ferreira, Tito Mouraz e Vincent Moon e Priscilla Telmon.

A mostra multidisciplinar que marca o arranque do festival explora “a fé, a crença, o delírio e a imaginação sobre a criação e destruição da natureza e da cultura, o espantoso divino, tremor e o terror”, explicou hoje a organização.

Em conferência de imprensa, hoje, em Ponta Delgada, o codiretor artístico António Pedro Lopes anunciou que o festival se vai estender, pela primeira vez, a Vila Franca do Campo e que a cidade “ganha a sexta-feira do festival”, com vários concertos distribuídos entre o pavilhão Açor Arena e o Mercado do Peixe.

Por seu lado, o presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, destacou que “as instituições públicas têm por obrigação participar naquilo que é um aspeto lúdico recreativo e cultural das suas populações”, revelando que, no concelho “vai acontecer de tudo um pouco, [mas] algumas são surpresas e dessas não se fala”.