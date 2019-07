A nona edição do festival concretiza-se "em diferentes circuitos, desde o circuito de ilha", com "instalações e projetos, que acontecem por toda a ilha de São Miguel", a "um circuito de exposições que ocupa diferentes lugares da cidade de Ponta Delgada", explicou Jesse James, organizador do evento.

O programa não esquece "um circuito performativo, com música e dança e performance, que também ocupa uma série de lugares na cidade e na ilha", a par de "um programa de residências artísticas, que, no fundo, alimenta todos os projetos que são apresentados no contexto do festival", acrescentou.

O circuito de ilha, com curadoria do coletivo de design multidisciplinar The Decorators, conta com instalações dos artistas Prem Sahib, Rain Wu, Inês Neto dos Santos, Clementine Keith-Roach, Practice Architecture e Pedro Lino.

O circuito de exposições, com curadoria de Sérgio Fazenda Rodrigues, reúne as propostas de Olivier Nottelet, Gonçalo Preto, Maria Trabulo, Rita GT, Andreia Santana, Mónica de Miranda, Diana Vidrascu e Miguel C. Tavares & José Alberto Gomes e Madalena Correia.

A aposta do ano passado, de criar um pavilhão de apoio a todo o festival, no Largo do Teatro Micaelense, vai manter-se para as próximas edições, com uma estrutura em madeira de criptoméria.

Este ano, o espaço é desenhado pelo Coletivo Artwork & GA Studio, e é inspirado na ideia do capote.