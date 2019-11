Os portugueses First Breath After Coma apresentam-se ao vivo com a Banda de Música de Mateus, formada em 1810, em dezembro em Leiria e em janeiro em Vila Real, num espetáculo que juntará mais de 70 músicos em palco.

Os concertos estão marcados para 28 de dezembro no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, e 04 de janeiro no Teatro Municipal de Vila Real, de acordo com o agenciamento da banda.

Nesses dois dias, “serão mais de 70 músicos em palco, numa autêntica orquestra desta formação de Vila Real, que comemora o seu 209.º aniversário, a recriar alguns dos melhores momentos da carreira dos First Breath After Coma”.