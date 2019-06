Quinto álbum de originais, "Fitxadu" foi editado em 2017, esteve nomeado para os Grammy latinos e venceu dois prémios de música em Cabo Verde, país no qual Sara Tavares tem raízes.

Neste álbum, Sara Tavares conta com a participação de vários músicos, como Kalaf Epalanga, Toty Sa'Med, Manecas Costa e Paulo Flores.

No concerto no Casino do Estoril, a artista contará com a presença de Paulo Flores e Boy Gé Mendes.

Sara Tavares, 41 anos, soma já duas décadas de carreira na música portuguesa de raiz africana, e tem-se multiplicado em projetos e colaborações paralelas com outros artistas, como Capicua e Branko.

Cabo Verde, Holanda, Polónia, Espanha, França e México são alguns países onde Sara Tavares já apresentou as canções de "Fitxadu".