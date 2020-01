“Depois de três EP e de centenas de concertos dados em grandes festivais, os cinco anos da banda são assinalados com o anúncio de novo disco. O primeiro LP de Fogo Fogo, previsto para maio de 2020, está entregue à produção musical de dois gigantes internacionais: Alexandre Kassin e Victor Rice”, refere a empresa de agenciamento e produção cultural Fado in a Box.

A festa de celebração dos cinco anos do projeto, marcada para sexta-feira, só poderia acontecer na Casa Independente, espaço “intimamente ligado à génese” do projeto e “um local de culto para o vasto público que assiste repetidamente às noites de Espanta Bjon, que a banda apresenta no último fim de semana de cada mês, no palco da Casa”.

Os Fogo Fogo (João Gomes, Márcio Silva, Francisco Rebelo, David Pessoa e Danilo Lopes) prestam homenagem “à presença da música africana em Lisboa”, e dão novas roupagens à tradição da música de Cabo Verde.

Em junho de 2018 editaram o EP de estreia, “Nha Cutelo”.