Segundo a SIC Notícias, Rui Sinel de Cordes terá ofendido uma espectadora e tem sido acusado de ter tido um comportamento "vergonhoso", "gravíssimo" e "desrespeitoso". De acordo com o canal, várias pessoas abandonam o espetáculo e as críticas têm-se multiplicado nas redes sociais.

À SIC Notícias um espectador relatou que, ao longo do espetáculo, o humorista bebeu e "começou a ficar tocado". "A dada altura saiu do palco a gritar alto e bom som que precisava de 'ir mijar'. Deixou nitidamente desconcertados o Salvador Martinha e o Luís Franco Bastos. Eles tentaram fazer tempo, com algum embaraço. Após o regresso ao palco, o Rui entrou eufórico e enérgico, já se notava a voz a arrastar", contou, acrescentando que o comediante "caiu no palco e voltou a 'não deixar os colegas falar'".

De acordo com os relatos, uma espectadora pediu a Rui Sinel de Cordes para deixar os colegas falar. O humorista terá reagido com insultos: "Cala-te, sua p*** do c******!", "és uma vaca", "devias morrer de cancro", "és uma ordinária".

"Eu mesmo te matava por me interromperes, se não fosse o espetáculo do Vilão", terá dito o humorista de acordo com a fonte ouvida pelo canal.

Nas redes sociais, uma espectadora também contou o que aconteceu. "Foi vergonhoso e completamente desrespeitoso para com o público, para com os colegas em palco e sobretudo para com Ricardo Vilão aquilo que Rui Sinel de Cordes fez ontem. Não foi humor, foi uma triste bebedeira. Se fosse hoje, ao fim de duas horas a tentar ver a arte do Salvador e Luís, voltaria a pedir silêncio ao colega para que os outros dois conseguissem prosseguir o espetáculo. Todas as ameaças que recebi e nomes de que fui chamada ontem de forma gratuita, lamento-os mas estou receptiva a que sejam esclarecidos. Obrigada, Salvador Martinha e Luís Franco-Bastos pelo que conseguiram proporcionar", escreveu na publicação que promove os espetáculos - na manhã desta quinta-feira, dia 25 de janeiros, os comentários no post no Instagram foram ocultados.

Ao Observador, o Teatro Tivoli BBVA demarca-se de "qualquer atitude ofensiva e repudia os acontecimentos", remetendo esclarecimentos par a promotora Setlist, "responsável pelo aluguer da sala, motivo pelo qual o Teatro Tivoli BBVA é completamente alheio ao conteúdo do mesmo".

Uma segunda sessão do espetáculo "Morro Amanhã" está marcada para o dia 31 de janeiro no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.