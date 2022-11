Cristina Scuccia, freira italiana que se tornou mundialmente popular depois de vencer a versão italiana do "The Voice", voltou a surpreender os seguidores ao anunciar que tinha deixado o convento há um ano, conta o The Guardian.

Em 2014, a italiana conquistou os espectadores e os mentores do programa de talentos ao ao cantar o tema "No One", de Alicia Keys". Depois da sua atuação se ter tornado viral, Cristina Scuccia editou o primeiro álbum, que incluía uma versão de "Like a Virgin", de Madonna - a artista chegou a entregar uma cópia do disco ao Papa Francisco.

Mais de oito anos depois, Cristina Scuccia revelou que decidiu abandonar o convento. Atualmente, a italiana de 34 anos é empregada de restaurante em Espanha. "Escolhi seguir o meu coração sem pensar naquilo que as pessoas diziam de mim", confessou em entrevista no talk show "Verissimo".

"Se olho para trás, vejo minha jornada com um profundo sentimento de gratidão", frisou.