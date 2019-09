"A Fundação do Gil tem a honra de apresentar a segunda edição do maior espectáculo de stand-up comedy solidário realizado em Portugal", frisa a associação em comunicado. O "RIR AJUDA" está marcado para o dia 3 de outubro, no Coliseu Porto Ageas.

Alexandre Santos, Ana Arrebentinha, Fernando Rocha, Guilherme Duarte, Jel, João Seabra, Miguel 7 Estacas, Nilton e Rui Xará serão alguns dos humoristas que vão subir ao palco da sala da cidade Invicta.

De acordo com a fundação, a totalidade da receita de bilheteira irá reverter, desta vez, "para a manutenção do projecto Cuidados Domiciliários Pediátricos Uma iniciativa da Fundação do Gil em parceria com o Hospital São João e Centro Materno Infantil do Norte (CMIN)".

Em Janeiro de 2018, decorreu na Altice Arena, em Lisboa, a primeira edição do espectáculo de stand-up comedy solidário. O evento contou com mais de seis mil pessoas.