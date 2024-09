A Associação Sara Carreira está a organizar um evento solidário de stand up comedy em Alcácer do Sal, com o objetivo de angariar fundos para ajudar Tiago Santana, um jovem de 19 anos que sofre de Distrofia Muscular Duchenne, uma doença que enfraquece progressivamente os músculos do corpo.

"Atualmente, Tiago depende de uma cadeira de rodas elétrica e da ajuda da sua família para realizar todas as atividades diárias, enfrentando grandes desafios nas suas deslocações para os hospitais, que são feitas numa viatura inadequada", explica a associação em comunicado.

O Stand Up Solidário vai contar com participação especial de Fernando Rocha, de quem Tiago é fã. O evento está marcado para o dia 14 de setembro, às 21h30, no Pavilhão Gracieta Baião Alcácer do Sal.

A iniciativa tem como objetivo angariar fundos para a compra de uma carrinha adaptada, que permitirá ao Tiago viajar em segurança e melhorar a sua qualidade de vida.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais. "Para quem desejar fazer um donativo direto, podem fazê-lo através do IBAN da Associação: PT50 0018 0003 53531646020 34, com a referência TiagoSantana", explica a associação.