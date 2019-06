Os atores André Levy e Mafalda Santos interpretam uma “seleção de palavras de José Saramago”, centrada nas conversas entre Ricardo Reis e Fernando Pessoa sobre literatura, política, o amor, a vida e a morte, explica o comunicado da fundação.

O romance “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, publicado pela primeira vez em 1984, retrata o encontro entre Fernando Pessoa e o seu heterónimo, depois do regresso deste a Lisboa, em 1935, e da sua visita ao túmulo de Fernando Pessoa, no cemitério dos Prazeres.

José Saramago, vencedor do prémio Nobel da Literatura em 1998, escreveu mais de 40 obras, entre as quais “Ensaio sobre a Cegueira”, “O Evangelho segundo Jesus Cristo”, “Memorial do Convento” e “A Viagem do Elefante”.

Os bilhetes para a leitura dramatizada, que, segundo a fundação, “sublinha a oralidade da prosa e a fluidez do discurso”, custam três euros.

A Casa dos Bicos, sede da fundação, estará aberta ao público, com entrada livre, no sábado, dia 29, para a comemoração do 12.º aniversário, e conta com visitas guiadas e a exibição do filme “O Homem Duplicado”, do realizador canadiano Denis Villeneuve.