SYRO revelou que irá lançar o seu álbum de estreia, intitulado "Genesis", no dia 22 de outubro. O primeiro registo de originais do músico e produtor incluirá no alinhamento os sinles "Perto de Mim" (cerca de 10 milhões de visualizações no YouTube), "Acordar" (mais de quatro milhões), "Casa" e "Rio d’Água", tema que conta com a participação de Gisela João.

O músico e produtor tem já agendados dois concertos de apresentação em nome próprio, no Porto e em Lisboa: no dia 27 de novembro no Hard Club e a 3 de dezembro no Capitólio, respetivamente. Os bilhetes já se encontram disponíveis na Ticketline, Blueticket e locais habituais.

Do amor efémero à esperança

Segundo a Sony Music Portugal, em janeiro de 2020, SYRO decidiu fechar-se em estúdio para começar a produzir "Genesis", "rodeando-se de um núcleo de jovens e talentosos compositores e produtores, que o ajudaram a concretizar o seu primeiro trabalho de longa duração".

O álbum conta com 12 faixas, todas elas com letras da autoria de SYRO ("Rio D’Água" foi escrita com Ariel, Riic Wolf e Filipe Survival) e músicas em parceria com nomes como Tyoz, Christian Tavares, Diogo Costa, Ariel, Duarte Carvalho, Emanuel Oliveira, Marco Rodrigues (convidado do álbum no tema "Dia de Manhã"), Tiago Machado, Bruno Chaveiro, André Gravata, Gisela João, Filipe Survival, Riic Wolf, João Barradas, Stego, Matheus Paraizo, Gonzalo Tau e João Domingos.

"O universo musical de SYRO é vasto e abarca diversas sonoridades. O que, em ‘Genesis’, se traduz num álbum eclético, predominantemente pop mas que percorre vários ambientes estéticos, que diariamente inspiram o músico mas sem o limitar. O desafio constante de estar permanentemente a superar-se, aliado à recusa de rótulos, faz com que o espírito e a criatividade de SYRO estejam permanentemente a fervilhar", resume a editora.

"Em ‘Genesis’, SYRO fala do amor efémero, romantiza a morte, aborda o certo e o errado, o bom e o mau, a inconstância e estabilidade, a ansiedade e a esperança, o divino e o inspiracional, numa viagem emocional e reflexão profundas e introspetivas, das relações e do quotidiano. Este álbum, onde a realidade e a fantasia se confundem, tem tanto de autobiográfico quanto de romântico e onírico. Nele, não sabemos onde começa SYRO e onde acaba Diogo Lopes", remata a Sony Music Portugal.

Alinhamento ‘GENESIS’:

Genesis

Selva

Dei-te tudo

Acordar

Dia de Amanhã feat. Marco Rodrigues

Casa

Rio D’Agua feat. Gisela João

Perto de Mim

Lágrimas

Anjo x Diabo

Caminho

Morte