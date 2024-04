Taylor Swift editou na passada sexta-feira, dia 19 de abril, "The Tortured Poets Department", o seu décimo primeiro registo de estúdio. Os "swifties" (e não só) clicaram sem parar no play e o álbum da norte-americana tornou-se no mais ouvido num único dia na história do Spotify.

Segundo a revista Variety, o novo disco registou mais de 200 milhões de reproduções em menos de 24 horas. Além disso, com "The Tortured Poets Department", Taylor Swift tornou-se na artista mais ouvida num único dia na história do serviço de streaming de música.

No dia de lançamento, a cantora surpreendeu os fãs com o lançamento de um disco duplo - "The Tortured Poets Department: The Anthology" conta com 31 canções.

O lançamento do disco tinha sido anunciado em fevereiro, durante a cerimónia dos Grammys, nos quais Swift conquistou o prémio Álbum do Ano pela quarta vez. Com este novo álbum, a artista de 34 anos, que começou a carreira na música country, aposta em conquistar o quinto prémio na categoria.

Entre lançamentos, Taylor Swift prepara-se para regressar aos palcos com a "The Eras Tour". A cantora norte-americana estreia-se em Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de maio.

Segundo várias estimativas, a digressão mundial, "The Eras Tour" está prestes a tornar-se a série de espetáculos de maior receita de bilheteira da história da música, com uma faturação de mais de mil milhões de dólares (940 milhões de euros, na cotação atual).

E ao ganhar o Grammy pela quarta vez, a cantora consagrou-se como a artista com mais prémios de álbum do ano, superando Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon.

Com um património líquido estimado em 1,1 mil milhões de dólares (1,03 mil milhões de euros), Swift também se tornou o primeiro artista - homem ou mulher - a superar a marca de dez dígitos graças exclusivamente à receita obtida com a sua música.