Na passada sexta-feira, dia 5 de novembro, Giulia Be sofreu um acidente doméstico. Segundo a imprensa brasileira, a cantora desmaiou e bateu com a cabeça, sendo depois transportada para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A artista brasileira, conhecida por temas como "Menina Solta" ou "Inesquecivel" esteve internada durante todo o fim de semana e realizou vários exames médicos.

Esta segunda-feira, dia 9, a cantora confirmou nas redes sociais que já teve alta. "Muito obrigada por todas as mensagens de amor, fé e carinho. Recebi alta hoje e já estou em casa a descansar e a recuperar", revelou.

"Queria agradecer em especial a todos os médicos e enfermeiros do HSL por terem cuidado tão bem de mim nestes últimos dias. Hoje durmo com o coração respirando aliviado. Firme e sorridente por estar aqui: de pé e com saúde. Na vida não há presente maior que este", escreveu.