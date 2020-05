Considerada uma das maiores promessas do pop brasileira no último ano, a cantora Giulia Be lança o seu EP de estreia, intitulado “solta”, esta sexta-feira. O projeto, totalmente da sua autoria, é composto por seis faixas, e conta com os temas “menina solta” e “(não) era amor”

"Este EP é um compilado de músicas que representam lados diferentes de mim. Como se finalmente tivesse encontrado a minha voz, no caso, as minhas vozes — e agora estou a soltar para o mundo pela primeira vez”, revela a cantora em comunicado.

A artista conta ainda que decidiu chamar "solta" ao álbum porque "menina solta" foi a primeira canção que lançou e onde sentiu que tinha "encontrado a voz como compositora". "Nunca esperei que iria tomar a proporção que tomou, virou algo muito maior do que só a história da música. Tenho carregado o título da Menina Solta com muito orgulho”, conta Giulia Be.

