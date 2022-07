Os britânicos Glass Animals, autores do tema "Heat Waves", cancelaram o concerto no NOS Alive. A banda iria atuar no festival do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, na quinta-feira, dia 6 de julho.

Além do concerto em Lisboa, o grupo cancelou a atuação no Mad Cool, em Madrid. Nas redes sociais, o vocalista Dave Bayley lamentou os cancelamentos.

"Custa-me muito dizer que temos de cancelar os nossos concertos amanhã e no dia seguinte em Madrid e Lisboa (...) Detesto cancelar concertos, mas as minhas cordas vocais já viram melhores dias", explicou.

"Tomei esteróides para baixar o inchaço nos últimos dois concertos mas não está a resultar e recomendaram-me que tirasse alguns dias para descansar e impedir que se torne algo pior", rematou o artisya.