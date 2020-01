Os nomeados

Com oito nomeações, Lizzo parte na frente da corrida, seguida de Billie Eilish e Lil Nas X com seis nomeações cada. Já Ariana Grande e Finneas O'Connell (irmão de Billie Eilish) somam cinco nomeações - no total, a família "Eilish O'Connell" soma 11 nomeações nas principais categorias.

Beyoncé, J. Cole, Yola e Thom Yorke, dos Radiohead, também se destacam na corrida aos Grammys 2019, com quatro nomeações cada.

Taylor Swift, que era considerada uma das favoritas da edição de 2020, concorre a apenas três galardões, não conseguindo colocar o seu último disco, "Lover", entre os nomeados a Melhor Álbum do Ano - "i,i" de Bon Iver, "Norman F***ing Rockwell" de Lana Del Rey, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go" de Billie Eilish, "Thank U, Next" de Ariana Grande, "I Used To Know Her" de H.E.R., "7" de Lil Nas X, "Cuz I Love You (Deluxe)" de Lizzo e "Father Of The Bride" dos Vampire Weekend foram os discos escolhidos.

Já na categoria de Melhor Novo Artista, Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank And The Bangas e Yola são os nomeados.

As atuações

Além da entrega de prémios, as atuações são os momentos que mais prendem os espectadores ao pequeno ecrã. Aerosmith, Camila Cabello, Billie Eilish, Kirk Franklin, Ariana Grande, H.E.R., Jonas Brothers, DJ Khaled, John Legend, Lizzo, Demi Lovato, Meek Mill, Bonnie Raitt, Roddy Ricch, Rosalía, Run-D.M.C., Blake Shelton, Gwen Stefani, Tyler, The Creator, Charlie Wilson e YG são os artistas que vão subir ao palco do Staples Center, em Los Angeles.

Os BTS também vão subir ao palco para atuar com o rapper Lil Nas X durante a cerimónia de entrega dos prémios Grammy.

Este ano, os Aerosmith serão homenageados na cerimónia com o galardão "MusiCares Person of the Year". Antes da gala de entrega de prémios, na sexta-feira, dia 24 de janeiro, a organização realizou um evento especial dedicado à banda e que contou a participação de Nuno Bettencourt, Jessie J, Kesha, Cheap Trick, Gary Clark Jr., Alice Cooper, Gavin Degraw, Johnny Depp, Foo Fighters, Luis Fonsi, Sammy Hagar, H.E.R., Jonas Brothers, Emily King, John Legend, John Mayer, Ashley McBryde, LeAnn Rimes e Yola.

NOMEADOS:

Melhor Novo Artista

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank And The Bangas

Yola