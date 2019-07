Trata-se de um romance experimental modernista escrito por Guimarães Rosa, considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa do século XX e, esta, uma obra essencial da literatura.

Esgotado há vários anos em Portugal, o romance passou agora a fazer parte do catálogo da Companhia das Letras e ganhou uma nova capa, que resulta da adaptação em bordado do avesso do “Manto da Apresentação”, do artista Arthur Bispo do Rosário, com os nomes das personagens da obra, revela a editora.

Publicado originalmente em 1956, “Grande Sertão: Veredas” revolucionou o cânone brasileiro e continua a despertar o interesse das novas gerações de leitores.

“Ao atribuir ao sertão mineiro a sua dimensão universal, a obra é um mergulho profundo na alma humana, capaz de retratar o amor, o sofrimento, a força, a violência e a alegria”.

A história passa-se no sertão brasileiro, numa área que se pensa corresponder a parte dos estados da Bahia e de Minas Gerais, sendo reais apenas alguns dos lugares citados e, a maioria, fruto da imaginação do autor.