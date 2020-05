"Foi o triunfo parisiense, em 1956, que fez o mundo de então reconhecer em Amália uma das maiores cantoras do século", disse Frederico Santiago.

"O êxito foi estrondoso. No final da primeira série de apresentações foi imediatamente convidada para o espetáculo seguinte, proeza inédita no Olympia", e, "passados oito meses, em janeiro, voltou como 'vedeta principal'", afirmou.

Nesta altura, em 1956, "a magia é puramente musical e pessoal". "Não havia portugueses na sala" da rue des Capucînes, e praticamente ninguém entendia o português. É por isso comovente, no espetáculo de 1975, "ouvir pela primeira vez esses mesmos emigrantes misturados no público do Olympia".

Entre os temas que se encontram nestas gravações, Santiago referiu o "Fado Madragoa" (José Galhardo/Raul Ferrão), e o fado "Sempre que Lisboa Canta" (Aníbal Nazaré/Carlos Rocha), que Amália não voltou a gravar, e também o "Fado do 31" (Pereira Coelho/Alves Coelho), um dos extras do recital de 1975, bem como "uma extraordinária interpretação do 'Cansaço', de Luís Macedo e Joaquim Campos".

Nas sucessivas digressões a Paris, Amália foi acompanhada por diferentes músicos: nos primeiros anos, Domingos Camarinha, na guitarra portuguesa e Santos Moreira, na viola; entre 1962 e 1965, Domingos Camarinha e Castro Mota; em 1967, pelo Conjunto de Guitarras de Raul Nery e, em 1975, por Fontes Rocha e Carlos Gonçalves, na guitarra portuguesa, Francisco Perez Andión 'Paquito', na viola, e Joel Pina, na viola baixo.

A edição da Valentim de Carvalho conta ainda com um 'booklet' com textos de Frederico Santigo e Jorge Muchagato, e com uma detalhada cronologia das presenças de Amália na capital francesa, desde 1949 até 1999, quando foi foi homenageada na Cinemateca Francesa, sem esquecer a primeira atuação no Olympia, em abril de 1956, num espetáculo de despedida de Josephine Baker.

Amália voltou várias muitas noites ao Olympia, até ao final da sua carreira, tendo sido a artista estrangeira que mais vezes cantou neste palco, "conquistando ao mesmo tempo outras salas da capital francesa", recorda o investigador. "Mas nunca esse patamar de vedetismo lhe subirá à cabeça", conclui.