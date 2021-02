O Eu.Experimento, grupo de teatro amador do Camões - Centro Cultural Português, em Vigo, produziu a instalação sonora “Digressões para Carlos do Carmo [1939-2021]”, a partir do fado “Namorados da Cidade”, anunciou hoje a instituição, na sua página.

Dirigido por Hugo Milhanas Machado, o grupo tem vindo a dedicar, desde março de 2020, grande parte do seu trabalho à produção de peças sonoras, de modo a criar um arquivo digital como alternativa a espetáculos presencias. “Digressões para Carlos do Carmo [1939-2021]”, que o grupo define como "um registo-homenagem politonal", feito a partir do fado escrito por José Carlos Ary dos Santos e composto por Fernando Tordo, é o primeiro trabalho da série "Perímetros de Inverno", do Eu.Experimento. A instalação está disponível na página do grupo na plataforma Soundcloud. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram