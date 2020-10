Miguel Mazeda, mais conhecido como Guel Do It no universo da arte urbana, criou um mural de homenagem aos profissionais de saúde no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, com mais de 200 metros quadrados.

Em comunicado, Guel Do It frisa que sente necessidade de “fazer algo mais e de ajudar quem mais precisa para vivermos num mundo melhor".

"Tenho a sorte de nunca me ter faltado nada, mas nem todas as histórias são pintadas às cores. Acredito que me cabe também a mim ajudar quem não tenha tantas facilidades. Se eu posso colorir o dia de uma criança e fazê-la acreditar que o mundo é melhor do que parece e que podemos viver o nosso próprio sonho, porque não? Espero que esses dias façam tão bem a essas crianças e jovens como me fazem a mim".

A inauguração do mural de Guel Do It, a propósito do novo serviço de internamento, contou com a presença do primeiro-ministro António Costa, da ministra da Saúde Marta Temido, do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues e do presidente da Câmara Municipal de Espinho Joaquim Pinto Moreira.