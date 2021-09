Guga, artista emergente do hip hop nacional, revelou na passada sexta-feira, dia 24 de setembro, o seu novo single, "Amor Antigo". O tema, editado pela Sony Music, já está disponível nas plataformas digitais.

"Com o artista a abrir as portas da sua intimidade, em ‘Amor Antigo’ Guga faz um paralelismo do que foi vivido pelos seus avós, na sua relação e matrimónio, e alusão ao sentimento infinito e platónico. A mensagem subjacente de que há gestos e atitudes que, ainda que pareçam clichê nunca deveriam passar de moda, levam GUGA a questionar a existência do amor como o de antigamente… intemporal", frisa a editora em comunicado.

O jovem artista apresentou o single ao vivo no passado sábado, dia 25 de setembro, no Urban Fest, no Altice Fórum Braga. No festival, Guga apresentou as suas primeiras canções e foi recebido por um forte grupo de fãs, que cantaram a uma só voz todos os temas.

Segundo a Sony Music Portugal, Guga "vai continuar a lançar música de forma constante, que irá culminar no lançamento do seu álbum de estreia, ainda sem data definida".