De 12 de outubro a 31 de dezembro, a bienal passa por vários espaços associados a A Oficina, incluindo uma retrospetiva do designer Jorge Silva, que vai receber o Prémio Carreira, com 120 obras de 54 autores diferentes expostas no Palácio Vila Flor por estarem em concurso para o Prémio Nacional BIG.

O Guimarães Jazz decorre de 7 a 16 de novembro, no Centro Cultural Vila Flor e no Centro Internacional de Artes José de Guimarães, numa 28.ª edição com 13 concertos, com destaque para os saxofonistas Charles Lloyd e Joe Lovano, mas também Han Bennink ou Antonio Sánchez.

A ‘rentrée’ arranca na sexta-feira e no sábado nos jardins do Centro Cultural Vila Flor, com o Manta, programa que conta com concertos de Bruno Pernadas, o brasileiro Momo, no primeiro dia, mas também Serushio e a norte-americana Holly Miranda.

No dia 14, passa pelo auditório do Centro a Companhia Nacional de Bailado, primeiro com “Annette, Adele e Lee”, de Rui Lopes Graça, e logo a seguir com “Madrugada”, de Victor Hugo Pontes, com um concerto no dia 17 de Joana Gama e Luís Fernandes, para apresentar o disco “At The Still Point Of The Turning World”.

Outra das novidades da programação passa pela utilização do espaço da Loja Oficina para exposições, dedicando uma ao artesão vimaranense António Silva, um “especialista em réplicas de embarcações históricas”, pode ler-se na apresentação do programa, que ficará patente entre 14 de setembro e 1 de dezembro.