Demi Lovato subiu ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa a 24 de junho de 2018, há dois anos. No Parque da Bela Vista, a artista recordou todos os seus principais sucessos, mas o ponto alto do concerto chegou no final, com a estreia ao vivo do tema "Sober", no qual confessa os seus problemas com o álcool.

A atuação no Rock in Rio Lisboa foi registada em vídeo e partilhada pela artista no Youtube. O videoclipe ao vivo de "Sober", lançado há quase dois anos, ultrapassou os 7,5 milhões de visualizações esta semana.

Durante a reta final do concerto no Rock in Rio Lisboa, ao piano, Demi Lovato não conseguiu esconder as emoções, nem as lágrimas, saindo do palco sem se despedir dos fãs.

"Esta noite subi ao palco como uma pessoa diferente, com uma vida nova. Obrigada a todos os que me têm apoiado ao longo desta viagem. Nunca vos esquecerei", escreveu no Instagram depois do concerto.

Um mês depois da atuação em Lisboa, a artista foi hoje hospitalizada por suspeita de overdose de heroína.

Veja o vídeo: