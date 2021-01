O espetáculo, a partir do pequeno auditório do CCB, faz parte do ciclo "Há Fado no Cais", realizado em colaboração com o Museu do Fado.

Matilde Cid estreou-se discograficamente, em 2019, com "Puro", uma edição do Museu.

No ano passado, Matilde Cid atuou no Festival de Fado nas Ilhas Canárias, em Espanha, e no Centro Cultural Malaposta, nos arredores de Lisboa. Este ano, o disco será editado na Alemanha, Suíça e Áustria, informou o Museu.

Na sexta-feira, Matilde Cid é acompanhada pelos músicos Bernardo Romão, na guitarra portuguesa, João Filipe, viola fado, Francisco Gaspar, viola baixo, e Pedro Santos, no acordeão. Como convidado, atua o cantor brasileiro Fred Martins.