Esta quinta e sexta-feira, 27 e 28 de outubro, vai poder assistir a concertos nos Metros do Porto e de Lisboa. A iniciativa faz parte do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde, no âmbito da promoção da Saúde Mental e com parceria da Filrouge.

"Há Música ao Fundo do Túnel" tem o apoio do Ministério da Saúde, do Ministério da Cultura, o Metro do Porto e de Lisboa e a Produtores Associados.

Com um conjunto de 18 concertos, divididos por seis estações de metro nas duas cidades do país - três estações no Porto e três estações em Lisboa, o evento surge com o propósito de alertar a população em geral para a importância de cuidarem de si e de promoverem o seu bem-estar.

No Porto, esta quinta-feira, dia 28, as estações de São Bento, Bolhão e Casa da Música serão palco para os concertos do Coro do Hospital de Magalhães Lemos, Edu Mundo, Marrokan ZÉ, Filipe Furtado, Nuno Melo, Viajante DHC, Rui Maio e Débora Papa.

Em Lisboa, na sexta-feira, nas estações do Cais do Sodré, Marquês de Pombal e da Alameda, será possível assistir aos concertos de David Pessoa, RIOT, Death Disco Disaster, Fio à Meada, Sitah Faya x Spock, Cria e Afixa, Nando Nobre, AVAN Gra e Kra Z Mic.

Veja aqui os horários dos concertos.