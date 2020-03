"A música está de volta a Valada. A 1.ª edição do SoundFlower Fest chega à região do Cartaxo nos dias 04 e 05 de setembro, e com uma primeira confirmação de peso", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

Os Temples atuam no festival no dia 5 de setembro, onde irão apresentar o mais recente álbum, "Hot Motion", editado no ano passado. A banda britânica tinha concerto marcado na segunda-feira no LAV - Lisboa ao Vivo, em Lisboa. O espetáculo foi adiado para data a definir, no âmbito do combate à pandemia da COVID-19.

De acordo com a organização, o SoundFlower Fest "terá como base a sustentabilidade ambiental, a música independente e a experiência de liberdade e igualdade".