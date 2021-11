Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta terça-feira, Diogo Piçarra vai voltar a subir ao palco do Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Depois de ter recebido Pedro Abrunhosa, o músico vai estar na companhia de Fernando Daniel.

O espetáculo está inserido na digressão "Vem Cantar Comigo Season", que arrancou esta semana.

"Depois de lançar o novo single, 'Vem Dançar Comigo', Diogo Piçarra anunciou uma série de concertos especiais intitulada 'Vem Cantar Comigo Season', que marca a primeira vez que Diogo Piçarra se apresentará totalmente a solo em palco e tem a particularidade de ter um convidado muito especial em cada um dos concertos. Será uma ocasião para duetos inesperados com alguns dos artistas que Diogo Piçarra mais admira, e com muitos dos quais não teve ainda oportunidade de trabalhar", resume a Universal Music em comunicado.

MAIS SUGESTÕES FORA DE CASA? É SEGUIR POR AQUI:



Concerto de Ensemble Allettamento na Casa da Música (Porto)

19h30 - 6 euros

O Ensemble Allettamento estreia-se na Casa da Música com um programa "que percorre a evolução do repertório para violino e violoncelo ao longo dos séculos XVII e XVIII". "Inteiramente dedicado a compositores italianos, o recital inclui obras que demonstram os diferentes discursos e dinâmicas que surgiram entre os dois instrumentos no período Barroco", adianta a Casa da Música.

Concerto de Susana Félix no Teatro-Cine de Torres Vedras

21h30 - 5 euros

Mafalda Veiga e Pierre Aderne vão ser os convidados especiais da artista.

27.º FINTA - Festival Internacional de Teatro ACERT, em Tondela (Viseu)

19h30

O festival arranca com a apresentação da peça "Pranto de Maria Parda" de Gil Vicente, com encenação de Miguel Fragata, numa produção Teatro Nacional D. Maria II. O programa completo pode ser consultado aqui.

Joyce DiDonato - "My Favorite Things" na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa)

21h00 - dos 40 aos 60 euros

O regresso da meio-soprano à Gulbenkian, na companhia da orquestra Il Pomo d’Oro, agrupamento dedicado prioritariamente à interpretação de peças barrocas e clássicas em instrumentos de época. Este é o seu mais recente projeto em que dá a voz a árias de Monteverdi, Cesti, Händel, Hasse e Purcell.

PARA VER NA TV:

"Anne Boleyn" (estreia da T1)

HBO Portugal

A série retrata os meses finais da vida de Anne Boleyn, a sua luta com a sociedade patriarcal dos Tudor em Inglaterra, o seu desejo de garantir um futuro para a filha, Elizabeth, e a realidade brutal do seu fracasso em dar ao rei um herdeiro homem.

"Pesca no Limite: Norte vs Sul" (estreia da T8)

23h00 no National Geographic

"Pesca no Limite: Norte vs Sul" segue uma frota do sul de capitães de topo e pescadores do Norte que competem entre si para fazerem a melhor apanha de atum rabilho nas perigosas águas da costa da Carolina do Norte