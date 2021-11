Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos. Esta noite, o destaque vai para "Os Miseráveis".

Esta terça-feira, as atenções viram-se para o concerto de Miguel Ângelo no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a partir das 21h00. O pretexto é "Noite e Dia, o novo disco a solo do vocalista dos Delfins.

O lado "Noite" apresenta uma abordagem mais pessoal, eletrónica e experimental, criado à distância e a meias com Rui Maia, que assume também a produção. O lado "Dia" resulta dos primeiros ensaios coletivos em 2020, onde a banda (Mário Andrade na guitarra, Bernardo Fesch no baixo e teclas e Jorge Quadros na bateria) trouxe o seu input a outras canções, mais dedicadas aos futuros palcos e com a energia e o otimismo.

Além de terem participado no disco, Rui Maia, Co$tanza e Pedro de Tróia vão estar presentes na atuação, que tem o preço único de 15 euros.

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

"As Coisas que Dizemos, as Coisas que Fazemos"

Nos cinemas

O novo drama do francês Emmanuel Mouret é um dos filmes a não deixar passar na recta final de 2021. A crítica do SAPO Mag diz porquê. Veja também as salas e horários das sessões.

Trailer:

Courtney Marie Andrews no Cinema Charlot, Setúbal

20h30 - 4 euros

A cantautora norte-americana, uma das revelações da alt-country/alt-folk, leva a palco as canções do disco "Old Flowers", maioritariamente criado em Lisboa.

Para ver na TV:

"Identidade"

Netflix

A elogiada estreia na realização da atriz Rebecca Hall traz um olhar singular sobre o racismo a partir da história de duas amigas na Nova Iorque dos anos 1920. Tessa Thompson e Ruth Negga encarnam as protagonistas.

"Instinto Fatal"

22h50 no Cinemundo

Numa altura em que está nos cinemas "Benedetta", o novo filme de Paul Verhoeven, aproveite para (re)ver um dos thrillers mais populares do realizador neerlandês - e com o descruzar de pernas mais famoso do cinema, no papel da vida de Sharon Stone.