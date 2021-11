Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quinta-feira, destacamos "The Card Counter - O Jogador", o novo drama de Paul Schrader. Protagonizado por Oscar Isaac, é o primeiro filme do realizador e argumentista norte-americano desde "No Coração da Escuridão" (2017), com Ethan Hawke, e foi uma das apostas do último Festival de Veneza.

Retrato de um ex-militar com um grande talento para o jogo de cartas que decide participar num torneio mundial de póquer em Las Vegas, acaba por se tornar numa história de vingança através de novas alianças.

"“The Card Counter: O Jogador” percorre os mesmos caminhos sob outras equações e o autor dos argumentos de “Taxi Driver” (1976) e “O Touro Enraivecido” (1980) encanta-se a refazer o teatro de sombras de homens perturbados e recolhidos à sua própria escuridão", avança a crítica do SAPO Mag.

Além de Oscar Isaac, o filme conta com Willem Dafoe, Tiffany Haddish e Tye Sheridan. Saiba em que salas e horários pode vê-lo e mantenha-se a par das outras estreias da semana.

Trailer de "The Card Counter: O Jogador":

MAIS SUGESTÕES FORA DE CASA? É SEGUIR POR AQUI:

Nuno Côrte-Real e Pedro Mexia com Bárbara Barradas e Ensemble Darcos na Culturgest, Lisboa

21h00 - 14 euros

Nuno Côrte-Real partiu da poesia de Pedro Mexia para o novo disco, "Tremor", inspirado no terramoto de Lisboa de 1755. A soprano Bárbara Barradas interpreta as canções ao lado do Ensemble Darcos, dirigido por Côrte-Real.

"Pertinho da Torre Eiffel" no Teatro da Rainha, Caldas da Rainha (estreia)

De terça a sábado, até 4 de dezembro, às 21h30 - 7,50 euros

Encenada por Fernando Mora Ramos e tendo Fábio Costa e Marta Taveira como protagonistas, a nova peça é a crónica de um casal urbano "emparedado numa precariedade ao mesmo tempo material e amorosa, porque ambas as dimensões se interligam e se condicionam". Saiba mais sobre "Pertinho da Torre Eiffel" aqui.

PARA VER NA TV:

"The Flash" (estreia da T8)

Netflix

O super-herói mais veloz da DC Comics está de volta e chega à plataforma de streaming dois dias depois da estreia no canal norte-americano The CW. Foi rápido...

"Vejam Bem - José Mário Branco: Inquietação"

00h00 na RTP Memória. Também disponível na RTP Play

O programa que tem recordado várias figuras incontornáveis da música nacional concentrou-se no autor de "Inquietação" logo no segundo episódio, que pode ser (re)visto esta noite.