Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta terça-feira, sugerimos o concerto de Rua das Pretas no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

A noite, com um espetáculo em formato circo, promete artistas convidados, música cantada e contada e um cenário especial no encontro de Pierre Aderne com músicos de língua portuguesa - e parte do público vai poder entrar dentro do "picadeiro" numa atuação que deverá juntar clássicos e originais.

Durante o confinamento, o coletivo ficou por três meses no palco do Coliseu, numa residência artística, em concertos sem a presença de espectadores transmitidos pela RTP 1. Mas esta noite o público não só estará presente como haverá vinho para celebrar o reencontro.

O concerto arranca às 21h00, com abertura de portas às 20h00, e o preço dos bilhetes varia entre 25 e 35 euros.

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

"O Lugar do Meio-Dia" no Teatro do Bairro Alto, Lisboa (estreia)

14 a 18 dezembro, às 19h30 - Entre 5 e 14 euros

O segundo momento do díptico de Mónica Calle volta a convidar o público a sentar-se ao balcão de um bar, 20 anos depois, num espetáculo interpretado por Mónica Garnel, Guilherme Barroso, Leonor Garcia, José Miguel Vitorino, Inês Vaz e Luís El Gris, simultaneamente bartenders ao serviço dos espectadores.

The Lemon Lovers no Auditório CCOP, Porto

21h00 - 10 euros

A banda de João Pedro Silva e Victor Butuc continua a digressão nacional com uma formação de sete elementos para apresentar as canções do terceiro álbum, "pretend that i care".

Para ver na TV:

"Encounter"

Amazon Prime Video

Riz Ahmed protagoniza o novo filme da plataforma de streaming, uma história sobre um parasita alienígena à qual se juntam Octavia Spencer, Janina Gavankar e Rory Cochrane. A realização ficou a cargo de Michael Pearce, que dirigiu o elogiado "Besta" (2017).

"Predador"

22h50 no FOX Movies

O clássico de ação dos anos 1980 foi dos primeiros filmes de John McTiernan ("Assalto ao Arranha-Céus", "Caça ao Outubro Vermelho") e continua a ser dos mais aplaudidos da carreira de Arnold Schwarzenegger. (Re)descubra-o se procurar uma noite de emoções fortes.