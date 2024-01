No dia 30 de março de 2024, Soraia Ramos promete fazer história no Coliseu dos Recreios, Lisboa, com o seu primeiro concerto em nome próprio. Em conversa com o SAPO Mag, a cantora adiantou alguns detalhes sobre o espetáculo de estreia.

"Cocktail", álbum editado no final de 2023, será o mote do concerto no Coliseu dos Recreios. "Vou apresentar o 'Cocktail' e muito mais. Vou apresentar todas as músicas que fizeram crescer a minha carreira, como "Nosso Amor", com os Calema, a 'Bai'... então, serão várias canções que também irão estar presentes no palco do Coliseu. Acho que vai ser um concerto incrível, as minhas expectativas são altas, mas ao mesmo tempo sinto uma pressão porque, ao mesmo tempo, vai ser ser o meu primeiro Coliseu", confessa a artista.

"Não sei como é que vai ser. Não é um concerto em discoteca, nem festival, em que o pessoal está ali também a curtir e acaba por ouvir também... Não, é um concerto as pessoas pagam para lá estar, para poderem consumir as músicas todas que tu foste fazendo ao longo da tua carreira", acrescenta. "Há um bocadinho de pressão para agradar a todos, não é? Quero fazer um grande concerto e marcar a minha carreira", sublinha.

Sem adiantar muitos detalhes, Soraia Ramos confessa que já tem ideias para o cenário do palco. "Tenho ideias para o cenário, para o cabelo, para tudo", brinca. "O palco, o alinhamento, como é que vai ser a posição das bailarinas, a minha posição... Como é que eu vou conversar com o pessoal? Porquê vou ter cinco mil pessoas a olhar para mim. A performance, a dança, o cardio, até perder peso, correr mais. O concerto implica muita coisa e vai para além de ter voz. É um espetáculo, vai ser mesmo programado da A a Z e, então, exige trabalho, esforço e dedicação, mas é tudo muito gratificante", conta.

Em conversa com o SAPO Mag, Soraia Ramos confessa ainda que ver espetáculos de outros artistas é sempre uma inspiração. "Fui ver a Madonna à Altice Arena e fiquei bastante contente e feliz por ter ido ver, vi como fazem porque nos Estados Unidos o 'show' é completamente diferente a nível de investimento. Vi coisas incríveis no espetáculo da Madonna e que me inspiraram - não igual, mas já me deram uma certa direção e ideias para o meu concerto", contou.