Esta terça-feira, sugerimos iniciar a noite (e o caminho para o feriado) no Plano B, que celebra 15 anos de animação noturna na Invicta com um cartaz especial.

Daniel Avery (na foto acima), um dos DJs e produtores mais reputados da música de dança britânica recente, encerra a festa que arranca às 22h00 e que inclui ainda um set de Pixel82, o concerto dos Best Youth com Marta Ren como convidada, Throes + The Shine em formato DJ, André Tentugal e Rui Fradinho.

Devido às novas normas da DGS relativas à pandemia da COVID-19, a entrada no Plano B é realizada exclusivamente por possuidores de Certificado Digital COVID de vacinação, testagem (PCR realizado 72h antes, teste antigénio com resultado laboratorial nas 48h anteriores à sua apresentação) ou de recuperação ou outro comprovativo de realização de teste laboratorial (antigénio, ou PCR) com resultado negativo. Autotestes não são permitidos.

"As Irmãs Macaluso" nos cinemas

Vários preços e horários - consulte o cartaz

Depois de ter passado pelo Festival de Veneza (na competição pelo Leão de Ouro), Festa do Cinema Italiano e Festival Olhares do Mediterrâneo, o novo e aplaudido filme de Emma Dante teve direito a estreia no circuito comercial. Baseado na peça homónima criada pela realizadora italiana, acompanha cinco irmãs de Palermo, desde a infância à velhice, a partir da casa onde cresceram. Veja o trailer:

Festa da Poesia de Matosinhos - Biblioteca Municipal Florbela Espanca

7 a 11 de dezembro

A vida e a obra da poeta Ana Luísa Amaral são o fio condutor da 16.ª edição do evento que arranca esta terça-feira e decorre até sábado. Fique a par da programação.

"Harlem" (T1)

Amazon Prime Video

A nova comédia segue quatro amigas na casa dos trinta em Nova Iorque, no bairro que dá nome à série. Criada por Tracy Oliver ("The Mis-Adventures of Awkward Black Girl"), "Harlem" estrou-se na passada sexta-feira e poderá agradar tanto a fãs de "O Sexo e a Cidade" como de "Girls" ou "Insecure".

"Joan Miró - O Fogo Interior"

20h37 na RTP2

Este documentário realizado por Albert Solé centra-se nas facetas menos conhecidas do pintor espanhol, partindo do testemunho de Joan Punyet Miró, neto e administrador das fundações Miró, de arquivos inéditos e do acesso privilegiado ao seu estúdio e ao seu trabalho.