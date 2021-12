Galardoada este ano com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, depois de ter sido distinguida com o Prémio Vergílio Ferreira, de carreira, da Universidade de Évora, e com o prémio Livro do Ano, das Livrarias de Madrid, em 2020, por "What's in a name", Ana Luísa Amaral vai ser o destaque da programação da 16.ª edição da Festa da Poesia de Matosinhos, que se estende por cinco dias, até 11 de dezembro, e que tem agendada uma “entrevista de vida” à autora, pelas 16h30 de 08 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Matosinhos Florbela Espanca.

O certame de poesia tem também prevista a realização de uma homenagem à autora na Biblioteca Florbela Espanca, no dia 11 de dezembro, pelas 16h30, uma iniciativa que vai contar com a participação das professoras e ensaístas Isabel Pires de Lima e de Rosa Maria Martelo.

A Festa da Poesia vai ainda ter mesas de debate para abordar os desafios que se colocam aos poetas em início de carreira, e que vai contar com poetas da nova geração como Andreia C Faria, Maria Brás Ferreira e André Osório.

A festa vai também “visitar a poesia portuguesa contemporânea” através do espaço Vozes, onde estarão presentes os poetas Fernando Pinto do Amaral, Eduardo Pitta e António Cruz Cortez, para “conversas sobre os seus percursos literários”, lê-se numa nota de imprensa enviada à comunicação social.

Poesia Maldita dita por Isabel Ferreira, Rui Spranger e João Rios, e o "Território Poético”, um projeto audiovisual que, em 10 episódios, “cruza o espaço de Matosinhos com diversos autores e poemas”, são outras iniciativas previstas acontecer no certame de poesia.

De 8 de 11 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Matosinhos, vai haver igualmente atividades para os mais pequenos com as oficinas “Os frascos dos poemas” e “Cartas para jogar e rimar”.

Está também prevista uma mostra bibliográfica designada de “Grandes poetas para pequenos leitores”, dedicada à autora homenageada, Ana Luísa Amaral, uma visita guiada teatralizada “À descoberta da biblioteca com Florbela em pessoa” e “Poesia para miúdos”, declamada por "graúdos e vice-versa”.

O certame vai ser palco do lançamento e apresentação de dois livros: o primeiro, no dia 8, pelas 17h00, “O Poeta Faz-se”, com textos de mais 40 autores, entre eles os formandos do +Literacia, um projeto de desenvolvimento das competências de literacia em adultos em processo de aprendizagem de leitura e de escrita, e de autores como Rui Zink, Carlos Magno e Hélia Correia; o segundo livro, "Viajar com…Florbela Espanca”, de José Carlos Seabra Pereira, será apresentado no dia 10, pelas 18h00.