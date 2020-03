Foi considerado inocente do crime de violação em primeiro grau de Mann, assim como de duas acusações de ser um predador sexual, os delitos mais graves no processo e que poderiam levá-lo à prisão perpétua.

A sentença será anunciada pelo juiz James Burke. Harvey Weinstein enfrenta uma pena mínima de cinco anos de prisão.

Os procuradores pediram a Burke que aplique uma sentença dura, já que o antigo produtor cometeu abusos "durante toda a sua vida" e mostrou "uma total falta de remorsos" pelas suas ações.

Numa carta, também solicitaram ao juiz que considere outras 36 acusações de assédio e de agressão sexual, que datam dos anos 1970 e que não fizeram parte do processo.

Harvey Weinstein "mostrou uma atitude de superioridade e uma total falta de compaixão pelo próximo", escreveu a promotora Joan Illuzzi.

Já a defesa pediu ao juiz que aplique a pena mínima, porque trata-se de um profissional bem-sucedido cujos filmes ganharam dezenas de Óscares.

"A sua história de vida, as suas conquistas, as suas lutas são simplesmente notáveis e não devem ser ignoradas, devido ao veredito do júri", alegou.

Os advogados do produtor asseguram que uma sentença maior ao mínimo equivale a uma pena de morte, já que, segundo as estatísticas, um homem branco como Harvey Weinstein não viverá mais de 12 anos.

As suas acusadoras - Jessica Mann, de 34 anos, e Mimi Haleyi, de 42 - devem falar diretamente ao juiz para lhe pedir que seja aplicada uma pena severa.

Na terça-feira, vários jornais americanos publicaram documentos judiciais mostrando que Harvey Weinstein pediu ajuda aos milionários Jeff Bezos e Michael Bloomberg quando foi alvo de um tsunami de acusações de agressão sexual em outubro de 2017.

Pai de cinco filhos, o produtor de cinema não foi preso imediatamente após o veredito porque começou a sentir palpitações e dores no peito. Foi levado para um hospital, onde ficou internado dez dias e submetido a uma cirurgia cardíaca.

A 5 de março, foi transferido para o presídio de Rykers Island, no Bronx.