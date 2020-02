O júri do julgamento contra Harvey Weinstein informou esta sexta-feira (21) que chegou a um acordo sobre três das cinco acusações que pesam contra o antigo produtor de cinema, mas está dividido sobre as mais graves.

Os sete homens e cinco mulheres questionaram durante a tarde por escrito o juiz James Burke para saber se poderiam chegar a um acordo apenas sobre parte das acusações contra Weinstein.

As acusações em que há consenso são sobre a agressão sexual denunciada pela ex-assistente de produção Mimi Haleyi e a violação denunciada pela aspirante a atriz Jessica Mann.

As duas acusações restantes são as mais graves, configurando um agravamento do comportamento de "predador" sexual do ex-produtor, e poderiam determinar uma condenação à prisão perpétua.