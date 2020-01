Uma ex-atriz contou esta quarta-feira (29) no julgamento de Harvey Weinstein em Nova Iorque que o antigo produtor de Hollywood exigiu que ela tivesse relações sexuais com ele e uma assistente em troca de um papel num filme. Gabou-se ainda de que as atrizes Charlize Theron e Salma Hayek tinham cedido aos seus desejos.

Dawn Dunning, de 40 anos, também disse no sexto dia de julgamento no tribunal de Manhattan que, dias antes da proposta, tinha sofrido um abuso sexual pelo poderoso chefe da produtora Miramax num quarto de hotel.

Ela é uma das mulheres que a Procuradoria de Nova Iorque convocou como testemunhas para apoiar a sua acusação de que Harvey Weinstein é um predador sexual.

Os factos denunciados por estas três alegadas vítimas não fazem parte da acusação: embora mais de 80 mulheres o tenham denunciado por abuso, agressão sexual ou violação, o antigo produtor só foi acusado pela violação de uma mulher em 2013 e de agressão sexual de outra em 2006, já que a maioria dos crimes prescreveram.

Se for considerado culpado no fim deste processo, que deve terminar no início de março, poderá ser condenado à prisão perpétua.