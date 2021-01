Os Heartbreakers, dos irmãos Rui e Marcos Nogueira, editam esta quinta-feira um novo single. "Diz-me Se", descrita como uma balada pop, conta com um videoclip disponível no Youtube - veja aqui.

"Dos temas até então lançados, este é considerado pelo duo o mais 'Heartbreaking', pois trata-se de uma balada pop, que retrata a razão pela qual não devemos partir em busca de um objectivo quando, na verdade, já existe tudo para nos sentirmos realizados", explicam, em comunicado.

Os irmãos Rui Nogueira, de 28 anos, e Marcos Nogueira, de 26 anos, são naturais de Terras de Bouro, Braga. O duo participou na primeira edição do programa de talentos "Factor X", da SIC, no "The Voice Portugal", da RTP1 e na edição britânica do "X Factor", em 2015.

Em 2019, a dupla acompanhou os Anjos na digressão de 20 anos. No mesmo ano editaram o single de estreia, "Hora".