Helena Coelho, das Doce, esteve esta quarta-feira, dia 14 de julho, à conversa com Nuno Eiró no programa "Goucha", da TVI. Na entrevista, a artista revelou os momentos mais difíceis do percurso no mundo da música.

"Fartei-me de multidões, de não poder ir ao restaurante e queria jantar sem ter pessoas a olhar para mim. Estava na refeição e pediam-me autógrafos, embora isso fosse o resultado do sucesso. (...) Ser confrontada com isso diariamente era cansativo", começou por confessar Helena Coelho, das Doce, em conversa com Nuno Eiró no programa "Goucha", da TVI. "Infelizmente, os atores e cantores neste país... não são reconhecidos, não têm apoio, são esquecidos. É como eu costumo dizer: somos limões que se espremem e se deitam fora. E eu não dou pérolas a porcos", frisou. Na entrevista, a artista recordou ainda a morte do pai, Carlos Coelho. "Foi um dos melhores atores de revista, e a revista não é para todos. (...) O meu pai faleceu e só houve uma revista que noticiou a morte dele, não houve uma estação de televisão, não houve homenagens", lamentou.