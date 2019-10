Herman José esteve em direto no programa "O Preço Certo" para revelar um novo tema, da sua autoria. "A Família da Lady Gaga" contou com a participação de Fernando Mendes e do público.

"Esta nova canção – a juntar a outras tão divertidas do repertório do apresentador e humorista – conta a história de uma família muito particular, de profissões muito diferentes… e inesperadas", explicar a RTP.

O tema conta com "um um coronel de infantaria, uma poderosa empresária, um pasteleiro de Sant'Iria e uma formada em veterinária".

Veja o vídeo: