Este fim de semana, na sua conta no Instagram, Herman José partilhou uma sessão de perguntas e respostas com os seguidores. Na rede social, um fã questionou se o humorista mudaria alguma coisa na sua vida e na sua carreira.

"Se voltasse atrás, comprava a mesma viola-baixo e fazia tudo igual?", perguntou um seguidor de Herman José através das InstaStories, do Instagram. "Fazia duas coisas diferentes. Nunca me metia em restaurantes e não contratava um vigarista que me desfalcou. De resto, fazia tudo igual", confessou o humorista na sua conta.

Na sessão de perguntas e respostas, Herman José revelou ainda que "Senhora Dona Lady" foi o "pior programa" e que "correu muito mal".