Herman José assistiu a um dos concertos de Madonna no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. No final do espetáculo, que faz parte da digressão "Madame X", o humorista conversou com a SIC Notícias.

"É inspirador ver uma mulher com tantos anos de carreira a lutar para fazer diferente e a descobrir novas coisas. Tive a genuína felicidade de assistir a este acontecimento e ver Lisboa e Portugal de alguma maneira prestigiados", frisou Herman José.

A passagem da digressão "Madame X", de Madonna, chega ao fim esta quinta-feira, dia 23 de janeiro. No total, a 'rainha da pop' agendou oito concertos para o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, mas acabou por cancelar dois espetáculos (19 e 22 de janeiro) devido às lesões.

Nas redes sociais, a promotora Everything Is New frisou que o concerto de hoje "continua agendado". Nas redes sociais, os fãs têm confessado que receiam que a cantora norte-americana cancele mais um concerto.