Depois da passagem pelo Parque da Bela Vista, em Lisboa, em 2018, os HMB vão abrir o Palco Mundo no dia 28 de junho, juntando-se a Anitta e a Post Malone.

"No último dia de festival, a Cidade do Rock vai aquecer a cantar em português, dançando ao som dos grandes hits da banda que junta o soul ao R&B, acrescentando um toque de funk e jazz, resultando em harmonias e letras que ecoam pelas rádios de todo o país e que, em junho, vão ecoar pelo Parque da Bela Vista", frisa a organização em comunicado.

A banda liderada por Héber Marques estreia-se no Palco Mundo depois de em 2017 ter atuado no Palco Sunset, no Brasil, e de "em 2018 encantarem o vale da Cidade do Rock com um concerto memorável no Music Valley".

O Rock in Rio Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho. Para garantirem lugar no evento, os festivaleiros podem adquirir os bilhetes diários (por 69 euros) e os passes de fim de semana (por 112 euros) nos locais habituais.